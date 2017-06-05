أبو زيد: جوهر التوافق على القانون هو استعادة التمثيل الصحيح

أشار عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب أمل أبو زيد الى أن الشياطين تكمن في التفاصيل المتعلقة بصياغة قانون الإنتخاب، لكن في المقابل هناك ضمانات ستؤدي الى اكتمال هذا القانون.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت أبو زيد الى ضرورة التوافق على ضوابط أساسية لا سيما تلك المتعلقة بالفرز والعتبة، مشيراً الى أن هناك أموراً معينة ستكتمل في الأيام القليلة المقبلة.

ورداً على سؤال، أكد أبو زيد أن رغبة الوصول الى قانون موجودة عند الجميع، مشدداً على أن جوهر هذا القانون هو استعادة التمثيل الصحيح.

وأضاف: القانون العتيد سيؤدي الى إنتخاب 51 نائباً بقدرة المسيحيين في حين أن قانون “الستين” لم يسمح لهم إلا بإنتخاب 31 نائباً، وهذا دليل على أننا حققنا تقدّماً حقيقياً وملموساً.

وتابع: إقرار قانون الإنتخاب وحده لا يكفي، لافتاً الى أن العهد ككل مستهدف سياسياً ليس فقط في موضوع قانون الإنتخاب، لكن ايضاً لجهة المشاريع والتعيينات والتشكيلات القضائية والديبلوماسية، الكهرباء، والنفط، واللامركزية الإدارية وما سوى ذلك من ملفات ذات أهمية.

ولفت الى أن المباحثات الحاصلة اليوم انطلاقاً من قانون الإنتخاب ستوصل الى Package كامل التي ستؤدي الى تسهيل معالجة كل الملفات الأخرى، وشدّد على ضرورة أن يكون هذا الجوّ ملائماً كي يستقيم العمل السياسي والمطلبي لنصل الى مرحلة الإنتاجية الفعلية.