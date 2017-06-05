حوري: النسبية تجربة جديدة والخلاف بين الحريري وجنبلاط أمر طبيعي

اعتبر النائب عمار حوري أننا أصبحنا في مراحل متقدمة لاقرار قانون الانتخاب في ظل ضغط المهل الداهمة.

وعن الخلافات التي سجلت على ضفاف مناقشة القانون لا سيما الخلاف الذي ظهر الى العلن بين الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط أوضح حوري عبر صوت لبنان أن الرئيس الحريري كان منفتحا باتجاه الطروحات للوصول الى أرضية مشتركة وتسهيل الأمور للوصول الى أرضية مشتركة ونقاط مشتركة لافتًا الى أن بعض الخلافات طبيعية في ظل التشاور لانتاج قانون جديد.

وعن القانون الجديد رأى حوري انه تجربة جديدة مع النسبية وطريقة الاحتساب داعيًا الى الابتعاد عن اللغة الطائفية والتقوقع والذهاب الى المساحة الوطنية المشتركة .