عون تابع الاتصالات لاعداد قانون الانتخاب وتابع مع الرياشي مسألة تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاتصالات والتحضيرات المتعلقة باعداد مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية في ضوء المواقف الايجابية التي صدرت عن القيادات السياسية بضرورة اقرار هذا القانون قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي، وذلك قبل يومين من بدء الدورة الاستثنائية لمجلس النواب في 7 حزيران الحالي والمخصصة حصرا لدرس القانون الانتخابي. وشدد الرئيس عون على الامال التي يعلقها اللبنانيون على القانون الجديد الذي يفترض ان يعكس التمثيل النيابي الصحيح والعادل.

الى ذلك، شهد قصر بعبدا سلسة لقاءات تناولت مواضيع سياسية وانمائية واعلامية واقتصادية.

وفد وزارة الصناعة

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن على رأس وفد ضم المدير العام للوزارة داني جدعون، والمدير العام لمعهد البحوث الصناعية بسام الفرن، والممثل الاقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في لبنان كريستيانو باسيني، والمدير المالي والاداري في معهد البحوث الصناعية سليم كفوري، والمستشار الاعلامي في الوزارة جوزيف المتني.

ووجه الوزير الحاج حسن الى الرئيس عون دعوة لرعايته احتفال “دعم تطوير وانشاء المدن الصناعية في لبنان” بمشاركة الجهات والمنظمات الدولية المانحة والممولة. وسيتم خلاله اعلان نتائج الدراسات العلمية والاقتصادية حول جدوى المدن الصناعية الثلاث الجديدة المنوي تشييدها في تربل وبعلبك والجليلية في الشوف، والمتوقع أن تؤمن الاف فرص العمل وتتيح الفرص الاستثمارية في القطاع الصناعي في المناطق البعيدة عن العاصمة بهدف ترسيخ أبناء هذه المناطق في أرضهم والحد من نزوحهم صوب العاصمة أو هجرتهم الى الخارج بحثا عن فرص حياة أفضل. ويأتي هذا المشروع ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( يونيدو ) وتنفيذا للرؤية التكاملية والتطويرية التي وضعتها وزارة الصناعة حتى العام 2025.

وتبلغ كلفة المشروع 110 مليون اورو. وقدمت الدولة الايطالية هبة بـ 500 الف اورو لتمويل الدراسات الأولية الشاملة، كما منحت قرضا ميسرا جدا بقيمة سبعة ملايين اورو لتمويل انطلاقة مشروع اقامة البنى التحتية للمناطق المذكورة. وقطعت المفاوضات الجارية مع دول وصناديق دولية مراحل متقدمة جدا لتأمين كامل التكلفة. مع العلم أن هناك استعدادات جدية لاقامة مناطق صناعية جديدة اضافية في مناطق أخرى.

كما وجه الوزير الحاج حسن دعوة إلى الرئيس عون لوضع الحجر الأساس لمبنى جديد وعصري لمعهد البحوث الصناعية، يتم تشييده بتمويل ذاتي وذلك إنطلاقا من الوفر الذي يحققه المعهد إستنادا إلى السياسة والإدارة الحكيمة والمنظمة. ويأتي المبنى الجديد في إطار تكاملية الخدمات التي يقدمها المعهد بأعلى درجات المصداقية والشفافية والاحترافية، والتعاون الكلي مع وزارة الصناعة وسائر الادارات والمؤسسات الجامعية والبحثية الرسمية والخاصة بهدف تطوير البحث العلمي في المجالات التطبيقية التي تدر بالمنفعة على الصناعة الوطنية والاقتصاد اللبناني. ويضم المعهد اليوم مراكز أبحاث ودراسات وعشرات المختبرات الحائزة على اعتمادات عالمية في العديد من الإختصاصات. وأصبح المعهد عضوا في منظمات بحثية عالمية ويعتمد تطبيقات علمية واسعة عبر شبكات الإنترنت والتواصل الإجتماعي اضافة الى تحويل جزء من مصدر الطاقة فيه إلى الطاقة الشمسية والإنتاج الأنظف”.

وقد نوه الرئيس عون بالجهود التي يبذلها الوزير الحاج حسن وفريق عمله من اجل تطوير الصناعة في لبنان وتوفير الضمانات اللازمة لها وتأمين الاسواق لتصريف الانتاج الصناعي اللبناني والحد من المنافسة الخارجية.

الرياشي

واستقبل الرئيس عون وزير الاعلام ملحم الرياشي واجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع السياسية العامة والواقع الاعلامي في البلاد.

وأوضح الوزير الرياشي انه تداول مع رئيس الجمهورية في مسألة تعيين مجلس ادارة جديد لشركة تلفزيون لبنان بعد الغاء القضاء للادارة القضائية له التي استمرت ثلاث سنوات.

سلامة

وعرض رئيس الجمهورية الاوضاع المالية والمصرفية في البلاد مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي شكره على الثقة التي اولاها اياه مع مجلس الوزراء بعد تعيينه مجددا حاكما للمصرف المركزي.

وفد بعلبك

وعرض الرئيس عون الاوضاع الامنية في منطقة بعلبك والمدينة تحديدا مع وفد ضم رئيس البلدية العميد المتقاعد حسين اللقيس واعضاء من المجلس البلدي، ورئيس اتحاد بلديات بعلبك السيد نصري عثمان.

واشار الوفد الى الممارسات المخلة بالامن التي تقع في المدينة وجوارها من حين الى آخر والتي يذهب ضحيتها عدد من الابرياء من مختلف الاعمار ما انعكس سلبا على الاستقرار الامني وعلى الاوضاع الاقتصادية التي تشهد تراجعا.

وطلب الوفد من رئيس الجمهورية اعطاء التعليمات الى القوى الامنية للتشدد في ملاحقة مرتكبي جرائم القتل والسلب والنهب ومطلقي النار ووضع حد للفلتان الامني الحاصل.

واكد الرئيس عون للوفد البعلبكي متابعته اليومية لما يحصل في المدينة وجوارها، لافتا الى ان الاجهزة الامنية المختصة اعطيت التعليمات بالتشدد في تطبيق القوانين وملاحقة المجرمين، وان المجلس الاعلى للدفاع الذي التأم قبل ايام جدد اتخاذ الاجراءات الايلة الى وضع حد للفلتان الامني لا سيما وان الفاعليات السياسية والروحية في المنطقة رفعت الغطاء عن المخلين بالامن وطالبت بملاحقتهم واتخاذ الاجراءات اللازمة في حقهم.

وشدد الرئيس عون على ضرورة اعادة الاستقرار والهدوء الى المدينة وجوارها لا سيما مع اقتراب موعد بدء المهرجانات الدولية والفعاليات الفنية والثقافية التي ترافقها والمعرض الزراعي والحرفي وغيرها من النشاطات.

الاشقر

ومن زوار قصر بعبدا، نضال الاشقر التي شكرت الرئيس عون على العاطفة التي ابداها حيالها في الاحتفال الذي اقامته الجامعة الانطونية تكريما لها ولعطاءاتها في المجالين الثقافي والفني.