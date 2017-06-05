السعوديّة تنهي مشاركة قطر في التحالف العربي

اعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف “بسبب ممارساتها التي تعزز الارهاب”، وذلك بعيد اعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية أنها “قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة و”داعش” وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن”.