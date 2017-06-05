السعوديّة تنهي مشاركة قطر في التحالف العربي

دولياتالاثنين 05 حزيران 2017 السعوديّة تنهي مشاركة قطر في التحالف العربياعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الاثنين انهاء مشاركة قطر في هذا التحالف “بسبب ممارساتها التي تعزز الارهاب”، وذلك بعيد اعلان السعودية والامارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة. وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية أنها “قررت إنهاء مشاركة دولة قطر في التحالف بسبب ممارساتها التي تعزز الإرهاب ودعمها تنظيماته في اليمن ومنها القاعدة و”داعش” وتعاملها مع المليشيات الانقلابية في اليمن”. كلمات مفتاحية:السعوديةقطرالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام