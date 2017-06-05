خاص موقع “القوات”: بعد كريدي… ضوّ ينتحر مطلقاً النار على نفسه في بشلّي

في حادثة هي الثانية في أقل من 24 ساعة أقدم المواطن ط. ضو من بلدة بشلّي على الإنتحار مطلقا النار على نفسه من سلاح صيد 12 رفيع.

وعلم موقع “القوات اللبنانية” الإلكتروني ان ضو الخمسيني بائع سمك وكان يعمل أخيراً في مجال الأمن في بنك بيبلوس -جبيل، أب لابنتين، ويعاني من مشاكل زوجية وهو في صدد الطلاق من زوجته شقيقة مختار بلدة بشلّي، وهي ليست المرة الاولى التي يحاول فيها الانتحار اذ شرب في مرة سابقة “الديمول” وتمت معالجته.