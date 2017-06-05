بري يستقبل غانم ويبرق معزياً إلى رئيسة الحكومة البريطانيّة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اإثنين في عين التينة، رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبير غانم، وعرض معه لقانون الانتخابات وشؤونا مجلسية.

من جهة اخرى، أبرق الرئيس بري الى رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مستنكرا ومعزيا بضحايا الهجوم الارهابي الذي وقع في لندن.

كما بعث ببرقتين مماثلتين الى رئيس مجلس العموم البريطاني جون سيمون بيركاو ورئيسة مجلس اللوردات ناتالي جيسيكا ايفنز.