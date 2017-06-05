أسف قطري لقرار قطع العلاقات

أسفت الخارجية القطرية عن قرار السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات ، مؤكدة أنّ هذه الإجراءات لن تؤثر على سير الحياة الطبيعي للمواطنين والمقيمين.

ولفتت الخارجيّة إلى أنّ لإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة أنّ الدول الثلاث السعوديّة ومصر والبحرين لم تجد بهذه المرحلة تحديّاً أهم من التعرض لقطر.

وأكّدت الخارجيّة على السعي لإفشال محاولات التأثير على المجتمع والاقتصاد القطريين.