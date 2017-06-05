إحباط محاولة تهريب كمية من الكوكايين في المطار

اعلنت المديرية العامة للجمارك اللبنانية في بيان، عن “إحباط محاولة تهريب كمية من الكوكايين بواسطة مسافرة آتية من البرازيل عبر أثيوبيا إلى مطار بيروت”، وجاء في البيان: “في إطار تنفيذ الخطة التي أعدتها الجمارك مؤخرا لمكافحة التهريب وحماية الأمن الإجتماعي، وبعد سلسلة من الضبطيات لبضائع مهربة وممنوعات خطيرة، وخاصة من المواد المخدرة حيث بلغت الكمية المضبوطة من قبل دائرة المسافرين في جمارك المطار لوحدها خلال الشهر الأخير 23 كلغ قائم.

وفي إنجاز جديد يشهد له، تمكن رجال الجمارك في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، فجر اليوم الإثنين 5 حزيران 2017، من إحباط عملية تهريب كمية من مادة الكوكايين بوزن إجمالي نصف قائم 5,2 كلغ، كانت مخبأة بشكل سري ومحكم في مغلفين من النايلون ضمن قعر مزدوج لحقيبة مسافرة آتية من البرازيل عبر أثيوبيا، وتدعى S.D.R.L.A وتحمل جواز سفر البراغواي.

وبناء لإشارة القضاء المختص، جرى توقيف المسافرة وتسليمها مع المضبوطات إلى الجهة المختصة”.