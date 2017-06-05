مصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر

أعلنت مصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بسبب “المسلك المعادي لمصر” من قبل الدوحة ودعمها “للتنظيمات الإرهابية” وخصوصا جماعة الاخوان المسلمين، وذلك بعيد اعلانات مماثلة صدرت عن السعودية والامارات والبحرين.

وقالت الخارجية المصرية إن القاهرة قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر في ظل إصرار الحكم القطري على اتخاذ مسلك معاد لمصر، واغلاق حدودها الجوية والبحرية امام كل وسائل النقل القطرية، مؤكدة فشل كافة المحاولات لإثناء قطر عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.

وتتهم الخارجية المصرية قطر “بإيواء قيادات” جماعة الاخوان المسلمين الصادر بحقهم أحكام قضائية فى عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.

كما تتهم الدوحة بالترويج لفكر تنظيم القاعدة و”داعش” ودعم العمليات الإرهابية فى سيناء وإلاصرار على التدخل فى الشؤون الداخلية لمصر ودول المنطقة بصورة تهدد الأمن القومى العربي وتعزز من بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.