محليات

كهرباء لبنان: عزل محطة الغربية الرئيسية الثلثاء والاربعاء

أعلنت مؤسسة “كهرباء لبنان” عن عزل محطة “الغربية” الرئيسية يومي الثلثاء والأربعاء الواقع فيهما 6 و7/6/2017 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل استبدال كابلات توتر 66 ك.ف.

واضافت:”سينقطع التيار الكهربائي طيلة فترة العزل المذكورة أعلاه عن المناطق التالية: الحمرا، فردان، الصنائع، راس بيروت، قريطم، الصنوبرة، عائشة بكار، الملا وقسم من عين التينة”.

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كهرباء
المصدر:
الوكالة الوطنية للإعلام

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