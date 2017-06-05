“الأمن العام”: توقيف 16 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرمية

محلياتالاثنين 05 حزيران 2017 “الأمن العام”: توقيف 16 شخصاً لارتكابهم أفعالاً جرميةصدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “قامت الاجهزة المعنية في المديرية العامة للأمن العام خلال الفترة الممتدة من تاريخ 20/05/2017 لغاية 02/06/2017، وبإشراف النيابات العامة، بتوقيف عدد من الأشخاص بتهم إرتكاب أفعال جرمية وذلك على الشكل التالي:– خمسة اشخاص بجرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات انتقال اشخاص من لبنان الى دول اوروبية وآسيوية وافريقية.– خمسة اشخاص بجرم تهريب وتسهيل انتقال الاشخاص بطرق غير شرعية .– ثلاثة اشخاص بجرم دخول البلاد بطريقة غير شرعية . – شخص واحد بجرم القيام بعمليات نصب واحتيال– شخص واحد بجرم ترويج مخدرات– شخص واحد بجرم التعرض الآداب العامة والشروع بالانضمام لمنظمة ارهابيةوبعد انتهاء التحقيق مع الموقوفين احيلوا جميعاً الى القضاء المختص”.كلمات مفتاحية:الامن العامالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية