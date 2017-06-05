عدوان من السراي: ورشة القانون مستمرة وإجتماع بدعوة من الحريري في اليومين المقبلين

أشار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان الى ان الاجتماع مع رئيس الحكومة سعد الحريري كان مخصصاً لوضعه في أجواء كل الاجتماعات التي تحصل لتقييم مسار الأمور.

كلام عدوان جاء بعد لقائه الحريري في السراي، مؤكداً ان الوقت يداهمنا واصبح لزاما علينا ان ننجز الامور لكي تعرض على مجلس الوزراء ومن ثم المجلس النيابي، معتقداً ان الحريري سيدعو خلال الأربع والعشرين او الثماني والاربعين ساعة المقبلة لإجتماع نتمكن من خلاله وضع تقييم نهائي ننتقل بعده الى مجلس الوزراء.

وأضاف: الاجواء جيدة ولا تزال هناك بعض النقاط التي بغالبيتها تقنية يتم العمل عليها، كذلك يتم العمل على الكثير من الامور الاصلاحية التي يجب ان يتضمنها قانون الانتخابات، فهو ليس فقط دوائر وصوت تفضيلي او تقنيات احتساب الفرز، بل يتضمن ايضا اصلاحات يجب ان تتيح القيام بانتخابات نموذجية ومن بينها البطاقة الممغنطة التي تسمح لكل مواطن ان ينتخب في المكان الذي يتواجد فيه مع كل ما يوفره هذا الامر من انتقال الى المناطق وصرف اموال وغيره”.

وختم عدوان: “العمل جار الان على الكثير من الامور التقنية وعلى مشروع يتعلق بالاصلاحات كان قد تم تحضير جزء كبير منه في المجلس النيابي، وهناك تواصل مع كل من لديه افكار في المجتمع المدني والذين قدموا دراسات في هذا الموضوع، الورشة مستمرة والعمل جار وسيعقد اجتماع اساسي في هذا الموضوع خلال اليومين المقبلين لكي تنتقل الامور الى حيز التنفيذ.”