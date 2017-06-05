أبو غزاله يكرم التلامذة الفائزين في مسابقات الرسم

كرّم الخوري جان–بول أبو غزاله رئيس مدرسة الحكمة – بيروت التلامذة الفائزين في مسابقات الرسم التي تنظّمها عدة مؤسسّات تُعنى بالمواهب الفنيّة في المدارس، لا سيما مؤسسة “فابريانو” العالميّة.

وأقام الخوري أبو غزاله احتفالًا تكريميًا لتلامذة المدرسة الفائزين بالمراكز الأولى على صعيد لبنان والمحافظات في مركز التوثيق والمعلوماتية في المدرسة بحضور ممثلين عن منظمي المسابقات ورعاتها، والأب القيم الخوري جوزف غاريوس ورئيس رابطة الهيئة التعليميّة في المدرسة الأستاذ جوزف تابت ومدراء الأقسام ومرّبين.

وألقى السيد جان كلود نحّاس، ممثلًا شركة “فابريانو” كلمة أشاد فيها بمدرسة الحكمة لإهتمامها وإيمانها بالأعمال الفنيّة في برامجها التربويّة، والعمل على صقل مواهب تلامذتها ومواكبة نجاحاتهم.

وقبيل تسليمه الشهادات والجوائز للفائزين، مع السيد نحاس وممثلّة البنك اللبناني الفرنسي السيدة كارين كرم، ألقى الخوري أبو غزاله كلمة، أكدّ فيها أن توجّه مدرسة الحكمة ومنذ نشأتها منذ 142 عامًا كان وسيبقى الإنسان في لبنان، واكتشاف الطاقات التي فيه والتي لديه في الثقافة أو الرياضة أو الفنون لصقلها فتواكب نجاحاته التربويّة في المدرسة والجامعة والحياة. ولا بدّ لي أن أشكر المؤسسات التي تنظّم المسابقات في الفنون الجميلة والفنون التشكيليّة وتدعو تلامذة المدارس للمشاركة فيها، لأن هذه المشاركات وهذه المسابقات على مساحة كل الوطن، تُحّفز تلامذتنا على المزيد من العطاء والعمل الجدّي في الموهبة التي أعطاهم إياه الله.

وما بولس رسول الأمم قال لتلميذه تيموتاوس: “لاَ تُهْمِلِ الْمَوْهِبَةَ الَّتِي فِيكَ، الْمُعْطَاةَ لَكَ بِالنُّبُوَّةِ”. لهذا كانت مشاركتنا في هذه المسابقات ولهذا هو تكريمنا اليوم لتلامذتنا، ليس من أجل شهادة أو جائزة أو منحة، ولكن لنقول لكل واحد منهم ومنهنّ: لا تهمل الموهبة التي فيك.