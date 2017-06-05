“حزب الله” يخسر 16 من مقاتليه في درعا

قُتل 16 عنصرا من ميليشيا “حزب الله” في درعا خلال مواجهات عنيفة اندلعت في حي المنشية الاستراتيجي والذي تحاول قوات النظام بدعم من “حزب الله” استعادة السيطرة عليه بعد أن خسرته قبل أسابيع.

ويسعى النظام من خلال استعادة المنشية، وفقاً لمصادر معارضة، لفتح هجوم كبير للوصول للحدود السورية الأردنية.

فلا يبدو أن نظام الأسد وحلفاءه قد تقبلوا هزيمة معركة المنشية بدرعا، حيث إن أخبار الساعات الأخيرة تحدثت عن تصعيد كبير لجيش النظام وميليشياته، لا سيما “حزب الله”، باتجاه هذه المنطقة في محاولة لاسترداد الحي الاستراتيجي والذي أجهضت المعارضة بالسيطرة عليه أمل النظام الوحيد بالوصول للحدود الأردنية السورية جنوباً، كما لقطع الطريق أمام تشكيل مناطق آمنة جنوباً.