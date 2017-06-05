عصابة تشوه سيدة بريطانية بالأسيد

أصيبت سيدة بريطانية بحروق خطيرة بعدما قامت عصابة بسكب سائل عليها يرجح أنه أسيد، بينما كانت جالسة على مقعد.

وتقوم الشرطة الآن بمناشدة شهود العيان على هذا الهجوم القاسي الذي وقع في هاي ويكومب- باكينجهامشير، وذلك بهدف كشف ملابسات ما حصل واستكمال التحقيقات.

وفي تفاصيل الحادثة أن الضحية البالغة من العمر 47 عاماً والتي لم يكشف عن إسمها، كانت جالسة على مقعد في فرغمور عندما اقترب منها فجأة 3 رجال. بعد ذلك أقدم أحدهم على سكب السائل عليها ما تسبب بإصابتها بحروق. وقد تمّ نقلها الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وفقاً لشرطة ” Thames Valley”.