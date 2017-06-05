تدابير سير في بحمدون

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان، أن شركة “أوجيرو” ستقوم بإصلاح عطل طرأ على كابل الألياف الضوئية الذي يربط منطقة البقاع بمدينة بيروت، وذلك في بحمدون – طريق الشام الدولية، ما بين المحطة ومدخل النفق، اعتباراً من الساعة الساعة السابعة صباحاً من تاريخ 6 حزيران 2017 ولمدة أربعة أيام.

علماً أن هذه الأعمال لن تؤدّي إلى منع المرور أو تحويل السير.

ودعت المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.