الجراح: نحن أمام تحدي تطوير وتحديث قطاع الإتصالات لتعويض ما فات

أعرب وزير الإتصالات جمال الجراح: “ان المسؤولين في قطاع الإتصالات يقدمون كل جهد وطاقة من أجل النهوض به، وثمة التزام واضح بالتطوير والتقدم لإعادة لبنان الى المركز الذي يستحق، مع التذكير بأن لبنان كان الأول بين دول المنطقة الذي أدخل تكنولوجيا الخلوي GSM، لكن الظروف في الفترة الماضية أدت الى تأخر هذا القطاع.

وأضاف خلال الإفطار السنوي لشركة “ألفا”: على سبيل المثال، خدمة الـ4G قاموا بتأخير شبكتها 3 أعوام ونصف عام لمنع إنتقال لبنان الى الـ4G ومن ثم الى الـ5G، ما وضعنا أمام تحدي تعويض ما فات من تطوير وتحديث. لكن لا خوف طالما أن ثمة أناسا يؤمنون بلبنان وبقطاع الاتصالات وتطويره. كما ان ثمة فرضة للتعويض وللدفع الى الأمام في ظل عهد رئاسي وحكومة جديدتين، وخصوصا أننا تمكنا في 5 أشهر من تحقيق تقدم واضح في قطاع الاتصالات.

وإذ حيّا الإعلام، قال إن الإعلامي الناجح هو الذي يبحث عن الحقيقة لأن دور الإعلام نقل الحقيقة الى الناس والإضاءة على الحقائق لا الاتهامات ولا تبني وجهة نظر الفاسدين الذين عطلوا البلد لأعوام طويلة. وكما ان مهمة الإعلام الإضاءة على الغلط، مهمته أيضا الإضاءة على الصح وقول الحقيقة كيفما كانت، وعلينا إذذاك تقبلها، خصوصا عندما تكون مجردة بلا غايات أو تحيز.

وقال: أنا أتيت الى الشأن العام من القطاع الخاص، وأؤمن بدور هذا القطاع في تنمية لبنان وقطاع الاتصالات بالذات. لكن يا للأسف، حتى القطاع الخاص الذي قصد الوزارة طالبا ان يكون شريكا في قطاع الاتصالات، هاجمنا عندما أعطينا ترخيصا لشركة من هذا القطاع.

وأشار الى أن لوزارة الاتصالات 3 أذرع، وهي شركتا الخلوي وهيئة أوجيرو، وسنصل الى تكريس المنافسة بين الشركتين وأوجيرو، ونأمل أن تبقى الأذرع الثلاثة في حال تنافس دائم، لأن هذا التنافس يؤمن الأفضل والاحسن للبلد، واللبنانيون يستحقون أن نقدم لهم أفضل الخدمات والاسعار، من هنا كانت فكرة الرئيس سعد الحريري تقديم الباقة الجديدة لطلاب لبنان، مستقبله الواعد، كي يستفيدون منها في أبحاثهم الجامعية بسعر يتناسب وإمكاناتهم. وإذ أمل أن نتمكن من تحقيق باقات مماثلة لقطاعات أخرى، أشار الى أن قطاع الاتصالات يحتاج الى إستثمارات كبيرة في سبيل تطويره.