زهرمان: قطع العلاقات بين قطر والخليج لن يؤثر على لبنان وموقفنا الحياد

استبعد عضو كتلة “المستقبل” النائب خالد زهرمان أن يحصل أي خلاف حول التفاصيل المتعلقة بقانون الإنتخاب الجديد، قائلاً: هناك نيّة واضحة لإنجازه سريعاً.

وفي حديث لـ”أخبار اليوم”، أشار زهرمان الى أن الجميع أبدى تخوّفه من هذه التفاصيل، موضحاً أن التوافق وصل الى نسبة 95%، لكن الـ5% المتبقية قد تؤدي الى نسف كل ما تمّ التوافق عليه، موضحاً انه وفي المقابل هناك نيّة للوصول الى الخروج بقانون توافقي وتخطي كل هذه التفاصيل التي ما زالت عالقة.

ورأى زهرمان أن الجميع بات يشعر بمخاطر مرحلة ما بعد 20 حزيران إذا لم يتم التوافق على قانون الإنتخابات، قائلاً: “الفراغ النيابي سيدخل البلد في أزمة كبيرة، خاصة في ظل الظروف المشتعلة في المنطقة وإعادة رسم الخرائط، مضيفاً: الفراغ يدفع بلبنان الى المجهول”.

وفي سياقٍ آخر، لفت زهرمان الى أن قطع العلاقات بين قطر ودول الخليج لن يؤثر على لبنان، وإذا حصل لن يكون كبيراً.

وسئل: هل تستطيع الحكومة اللبنانية ان تصدر قراراً مؤيّداً لقطر او للسعودية؟ أجاب: الحكومة يفترض أن تكون على الحياد في أي خلاف عربي – عربي، لكنها في المقابل يجب ان تلتزم الإجماع العربي.

ورأى ان سياسة الحكومة يجب ان تبقى تحت هذا العنوان كي لا ندخل في أي مشكلة.