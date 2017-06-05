قانون الانتخاب يفتح الباب لاتفاق سياسي واسع

تستمر الاتصالات بين القوى السياسية بهدف الوصول إلى قانون متكامل للانتخابات، على قاعدة التنازلات المتبادلة، خصوصاً أن القرار اتخذ بالسير في مشروع النسبية مع الدوائر الـ15، وما تبقى هو حلّ بعض التفاصيل العالقة.

وقالت مصادر متابعة، إن “البحث الجاري الآن لا يهدف فقط إلى الاتفاق على قانون انتخاب، بل هدفه الأبعد التوصل إلى اتفاق سياسي لتنفيذ بعض البنود الأساسية، التي وردت في الطائف، والتي لم تطبق حتى الآن، إضافة إلى تثبيت مبدأ المناصفة دستورياً”.

وأضافت أن “الأجواء السياسية إيجابية جداً خصوصاً حيال التفاهم العالي المستوى على الخطوط العريضة لقانون انتخابات نيابية، التي يرجح أن تحصل في مارس، نظرا إلى ما يرتب إدخال النسبية والاحتساب وآلية الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي، من تدريبات على الأمر، أكان ما يخص الموظفين ذوي الصلة أو المواطنين، وما يتطلبه ذلك أيضاً من تأمين اللوجستية والمالية”.