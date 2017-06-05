مشاورات بشأن التفاصيل التقنية للقانون الانتخابي الجديد

بعد التوافق على قانون الانتخاب القائم على أساس النسبية وفق 15 دائرة، فإن الاتصالات تتركز في الأيام المقبلة على معالجة تفاصيل دقيقة تتعلق بما يتصل بعتبة التأهيل وطريقة اختيار المرشحين الفائزين، إضافة إلى تكريس التفاهم السياسي بعد التوافق على مضمونه.

ويتوقع أن يكون لحزبي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” تحركات باتجاه “حركة أمل” و”حزب الله” و”تيار المستقبل” والنائب وليد جنبلاط بهذا الخصوص، وهو ما أشار إليه النائب جورج عدوان الذي كشف أن وتيرة المشاورات ستستمر في الأيام المقبلة لإنجاز الحل المرتقب، مشيراً إلى أن جلسة الحكومة الأربعاء مفصلية.