الجيش يفشل تسللاً للمسلحين باتجاه مخيمات النازحين في جرود عرسال

أفشل الجيش اللبناني محاولة تسلل وتحركات مشبوهة للمسلحين باتجاه مخيمات النازحين في وادي حميد شرق عرسال، أمس، موقعاً عدداً من القتلى والجرحى في صفوفهم، بالتوازي مع حصول اشتباكات بين تنظيم “داعش” و”جبهة النصرة” في الجرود لدى محاولة الأول التسلل إلى مواقع الجبهة، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى بين الطرفين.

وشهد مخيم عين الحلوة في الجنوب حالاً من التوتر والاستنفار في صفوف عناصر حركة “فتح” بمنطقة جبل الحليب بعد إصابة فلسطينيين إثنين بإطلاق نار تبعه إلقاء قنبلة يدوية على الشارع الفوقاني، حيث علم أن مجموعة مسلحة هاجمت حرس القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في قاعة اليوسف، بالتزامن مع إطلاق رصاص قنص على الشارع الفوقاني على محور سوق الخضر.

وقالت مصادر أمنية لبنانية، أمس، إن مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان يشهد توتراً أمنياً منذ منتصف ليل أول من أمس، بعد اشتباك مسلح أدى إلى وقوع عدد من الجرحى.

وأوضحت أن اشتباكاً وقع بين مسلحين ينتمون إلى ما يعرف بمجموعة “بلال بدر” المتشددة ومسلحي القوة الأمنية المشتركة التي شكلتها الفصائل الفلسطينية لحفظ الأمن داخل المخيم، مشيرة إلى أن الاشتباك وقع داخل حي الطيري المعقل الأساسي لمجموعة “بلال بدر” الذي دخلته القوة الفلسطينية المشتركة بعد معارك عنيفة استمرت أسبوعاً في نيسان الماضي.

وأضافت أن المواقع العسكرية لـ”فتح” في المنطقة المجاورة للاشتباكات داخل المخيم شهدت استنفاراً مسلحاً خشية تطور المواجهات وامتدادها.