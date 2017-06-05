قائد الجيش استقبل قائد العمليات في الجيش الكندي والملحق الدفاعي الأميركي

استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في مكتبه في اليرزة، قائد العمليات المشتركة في الجيش الكندي الجنرال Stephen BOWES على رأس وفد مرافق، وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.

كما استقبل الملحق الدفاعي الأميركي العقيدUlises V. Calvo، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهماته في لبنان قدم فيها خلفه العقيد Daniel MOUTON.

كذلك استقبل عون، مدير عام الموارد المائية والكهربائية فادي قمير مع وفد مرافق، ثم رئيس الاتحاد العربي للرياضات التقليدية الشعبية مارون خليل.