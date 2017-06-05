“القوات” – برانكيا تشارك في ذبيحة إلهية رفعها المطران المكلف من الحبر الأعظم

لم تكن الآلاف والآلاف من الكيلومترات عائقاً للحد من العمل اللبناني المسيحي المقاوم المنتشر مع قطاع الإنتشار في حزب “القوات اللبنانية”.

فقد شاركت “القوات اللبنانية” برانكيا – كولومبيا في الذبيحة الإلهية التي قام برفعها الأكسركس المكلف من قبل الحبر الأعظم في كولومبيا، البيرو والإكوادور المطران اللبناني فادي أبو شبل الذي استضيف بحسب عادات الجالية المشرقية في المدينة .

وقرعت “القوات اللبنانية” من مركزها في برانكيا – كولمبيا الأجراس معلنةً الزيارة المباركة التي كانت خاطفة وسريعة واستمرت ليوم واحد.

وبعد تلاوة الإنجيل المقدس كانت عظة المطران عميقة ومؤثرة في قلوب المصلين، حيث شدد فيها على أهمية الجذور المشرقية والعمل الجدي الفعال للحفاظ عليها .

وبعد إنتهاء الذبيحة الإلهية، التقى رئيس مركز “القوات اللبنانية” سجيع فرح بالمطران وتداولا في الشؤون الرعوية للقارة الأميركية – الجنوبية .