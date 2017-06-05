من وزير التربية الى طلاب الـBrevet: الأسئلة عادية وغير معقدة

أكد وزير التربية مروان حمادة عشية الامتحانات الرسمية أن “كل الاستعدادات التربوية والفنية والامنية لاجراء امتحانات الشهادة المتوسطة باتت جاهزة”.

وطمأن حمادة في مؤتمر صحافي إلى أن “الأسئلة عادية، واضحة وغير تعجيزية وغير معقدة، وستكون متطابقة مع ما تلقيتم من دروس خلال السنة”، لافتا إلى أن “كل من تابع دروسه جيدا يجب ألا يخاف”.

وأكد أن “كل الاستعدادات للشهادة المتوسطة التي ستجري غدا جاهزة في لبنان والخارج”، مشددا على أن “التعليمات التي أعطيت للجان الفاحصة هي الحفاظ على مستوى الشهادة الرسمية”.

وأشار إلى ان “هذه الشهادة ليست “بلا طعمة” بل هي تأسيس للابداع في المستقبل”.

وقال: “أحرص على طمأنة الاساتذة أن حقوقهم محفوظة بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب”، وأكد تخصيص غرفة لتلقي الشكاوى على الرقم 01772050.