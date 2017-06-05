موسكو لا تتوقع إنعكاساً قوياً لما يجري حول قطر على اتفاقية خفض النفط

أعلن المندوب الدائم الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا، فلاديمير فورونكوف، أن الوضع قطر وقطع بعض البلدان العربية العلاقات الدبلوماسية معها يجب ألا يؤثر بشدة على اتفاقية خفض إنتاج النفط بين الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها.

وقال فورونكوف إنه بالنسبة لاتفاق تقليص إنتاج النفط، فهذه الوثيقة لها توجه اقتصادي وليس سياسيا، لافتا إلى أنه لايعتقد أن هذا سيؤثر بشدة على تنفيذ الاتفاق.

وأضاف:”هذا اتفاق متعدد الأطراف وليس كل البلاد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وأعتقد ، أنه لا ينبغي توقع حدوث أي تغييرات كبيرة هنا”.