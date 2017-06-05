أسرار الصحف ليوم الإثنين 5 حزيران 2017

أسرار الآلهة – النهار

سجل لوزراء “القوات” أكبر عدد من الزيارات المناطقية خصوصاً الى المناطق التي ليس لهم فيها مناصرون بأعداد كبيرة.

لم ينجح حتى الآن توحيد جهود عدد من أهالي قرى شرق صيدا للاعتراض على عدم ضمهم الى دائرة صيدا – جزين.

لاحظ المسافرون عبر مطار بيروت أخيراً التشدد في الاجراءات الأمنية خصوصاً للخارجين من لبنان باتجاه أوروبا.

قال أحد النواب في مجلس خاص إن تسويق اعتماد بعبدا – عاليه دائرة واحدة من قبل مرجعية سياسية لم يلق آذاناً صاغية حتى عند “حزب الله” ما أدى الى إقفال هذا الملف.

لوحظ أن زيارة أحد الوزراء الى منطقة جنوبيّة قوبلت بشبه مقاطعة من النواب ولم يشاركوا في أي محطة من زيارته.

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يقال – المستقبل

إنّ خبراء انتخابيين يؤكدون في مجالسهم أن دائرة البترون – الكورة – بشري – زغرتا ستشهد أقسى معارك الاستحقاق النيابي المقبل باعتبارها ستكون أشبه بـ«المعركة الرئاسية» بين أبرز ثلاثة مرشحين رئاسيين: سليمان فرنجية، سمير جعجع وجبران باسيل.

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أسرار الجمهورية

قال أحد الوزراء إن الحملة التي تستهدف مسألة حساسة ذات بعد مالي – كهربائي، مردُّها عند بعض القائمين بالحملة إلى أنهم «خارج الصفقة».

تمنّى مرجع سياسي من قطب نيابي التوقّف عن الحملة الإنتقادية ضد أحد المراجع «لأن هذا التصعيد لن يوصل الى مكان، ولأننا محكومون في نهاية المطاف بأن نتفق ونجلس جميعاً إلى الطاولة».

أبلغ مسؤول كبير وسيطاً على خط التهدئة بينه وبين زعيم سياسي قوله: «لست أنا من بدأ» وهجومه لم يعد يُحتمل، وإن أكمل به فسأفاجئه بطرح ملف حسّاس بالتفاصيل والأرقام».

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أسرار اللواء

غمز : مسارعة وزير مثير للجدل إلى «خطف» مشروعية القانون النسبي واعتباره أحد مقترحات حزبه، كان موضع انتقاد أقرب الحلفاء له!

همس : انخفضت حرارة الاتصالات الانتخابية في أكثر من منطقة، إثر ترجيح كفّة مشروع قانون النسبية، حيث التحالفات لا تُعتبر ضرورية في معظم الدوائر!

لغز : أثار خطاب وزير الداخلية في إفطار خريجي المقاصد ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، عبّرت أكثريتها عن انتقادات لاذاعة، ودافع بعض المتدخلين عن «واقعية الخطاب»!

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