تويني: عون يضغط باتجاه الاسراع في اقرار قانون الإنتخاب

أعلن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا التويني ألا جلسة لمجلس الوزراء ما لم تخصص لاقرار القانون الانتخابي.

وأوضح عبر صوت لبنان أنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة للقانون ويجري حاليا البحث في بعض البنود التي أحيلت الى لجنة وزارية مؤكدًا أن الرئيس ميشال عون يضغط باتجاه الاسراع في اقرار القانون.

التويني رأى في القانون الجديد “قانون التسوية”حسب ما أسماه قانونًا عصريًا يقر بالنسبية للمرة الأولى ويحافظ على المناصفة ويُدخل التمثيل الحزبي على غرار التجارب الأوروبية والقوانين المعتمدة لديها .