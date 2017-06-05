ارتفاع النفط والسبب… التوترات في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط نحو واحد في المئة بسبب التوترات في الشرق الأوسط بعد أن قطعت السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ودول عربية أخرى علاقاتها مع قطر.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة إلى 50.43 دولارا للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة الي 48.14 دولارا للبرميل.

وعلى رغم ذلك ما زالت ثمة شكوك بأن يكون للجهود التي تقودها أوبك لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل أثر كبير على الصادرات الفعلية.

وعلى رغم تراجع إمدادات أوبك بين شباط ونيسان فإن تقرير تومسون رويترز لأبحاث النفط ذكر أن صادرات أوبك قفزت على الأرجح إلى 25.18 مليون برميل يوميا في أيار بزيادة أكبر من مليون برميل يوميا مقارنة مع نيسان.