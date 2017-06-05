دوليات

بالفيديو والصور: قتلى بإطلاق نار في أورلاندو

أفادت الشرطة في ولاية فلوريدا بوقوع عدد من القتلى في حادث اطلاق نار في اورلاندو، مشيرة إلى توقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة ” Orlando Sentinel” ان اطلاق النار وقع صباح اليوم الباكر فى شرق المدينة.

ويأتي ذلك قبل اسبوع من الذكرى السنوية الاولى لحادثة إطلاق نار في ملهى ليلي في المدينة حيث قتل 49 شخصا.

 

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أورلاندو
المصدر:
BBC, mirror, فريق موقع القوات اللبنانية

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