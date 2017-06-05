بالفيديو والصور: قتلى بإطلاق نار في أورلاندو

أفادت الشرطة في ولاية فلوريدا بوقوع عدد من القتلى في حادث اطلاق نار في اورلاندو، مشيرة إلى توقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة ” Orlando Sentinel” ان اطلاق النار وقع صباح اليوم الباكر فى شرق المدينة.

Deputies on scene of possible reported shooting. Working to confirm w/ OC deputies https://t.co/CAMPjjjQye — Johny Fernandez (@fernandez_johny) June 5, 2017

ويأتي ذلك قبل اسبوع من الذكرى السنوية الاولى لحادثة إطلاق نار في ملهى ليلي في المدينة حيث قتل 49 شخصا.



