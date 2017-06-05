بالفيديو والصور: قتلى بإطلاق نار في أورلاندو

دولياتالاثنين 05 حزيران 2017 بالفيديو والصور: قتلى بإطلاق نار في أورلاندوأفادت الشرطة في ولاية فلوريدا بوقوع عدد من القتلى في حادث اطلاق نار في اورلاندو، مشيرة إلى توقف إطلاق النار. وذكرت صحيفة ” Orlando Sentinel” ان اطلاق النار وقع صباح اليوم الباكر فى شرق المدينة.Deputies on scene of possible reported shooting. Working to confirm w/ OC deputies https://t.co/CAMPjjjQye— Johny Fernandez (@fernandez_johny) June 5, 2017ويأتي ذلك قبل اسبوع من الذكرى السنوية الاولى لحادثة إطلاق نار في ملهى ليلي في المدينة حيث قتل 49 شخصا. WHAT WE KNOW:– 'Multiple fatalities' in shooting– Situation 'contained'– @OrangeCoSheriff Demings to speakMORE: https://t.co/1RSZWWx0tT pic.twitter.com/jH6Cyoz6j4— News 13 (@MyNews13) June 5, 2017 كلمات مفتاحية:أورلاندوالمصدر: BBC, mirror, فريق موقع القوات اللبنانية