ردود فعل دولية… تيلرسون: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على قتال “داعش”

أعلن وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أنه لا يتوقع أن يؤثر قرار السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات مع قطر، الاثنين، كثيرا على قتال تنظيم “داعش”.وقال أمام الصحافيين في سيدني، بعد اجتماعات بين وزراء الدفاع والخارجية في الولايات المتحدة وأستراليا: “لا أتوقع أن يؤثر هذا كثيرا، أو على الإطلاق، في الحرب الموحدة على الإرهاب في المنطقة أو عالميا”.

وحث تيلرسون دول مجلس التعاون الخليجي على حل خلافاتها.

من جهتها لفتت زارة الخارجية الباكستانية إلى أنّه “لا نية لقطع العلاقات مع قطر”.

وصدر عن مسؤول إيراني قواه أنّ ” قرار دول عربية قطع العلاقات مع قطر ليس حلا لإنهاء الأزمة في الشرق الأوسط”.