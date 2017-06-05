الكرملين: استقرار وسلمية الوضع في الخليج من مصلحة روسيا

اكد الكرملين أن من مصلحة روسيا أن يكون الوضع في الخليج “مستقرا وسلميا” وذلك في تعليق على قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الديبلوماسية مع قطر.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تأمل أيضا ألا يؤثر الخلاف الديبلوماسي الحالي مع الخليج على العزم المشترك في الحرب على الإرهاب الدولي.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين واليمن علاقاتها مع قطر اليوم واتهمتها بمساندة الإرهاب.