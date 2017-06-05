لسنا منغلقين على أحد وبدأنا مع “القوات”… الجوهري من معراب: نأمل من خلال “النسبية” أن نوصل بعض الأصوات المستقلة

استقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب رئيس المركز العربي للحوار والدراسات الشيخ عباس الجوهري، في حضور الأمينة العامة للحزب د. شانتال سركيس ومرشح الحزب في بعلبك-الهرمل د. أنطوان حبشي.

عقب اللقاء، قال الجوهري:”زرتُ د. جعجع في ظل هذه اللحظات التي يُعمل خلالها لإقرار القانون الانتخابي حيث ستكون النسبية أساساً فيه، ونحن نتطلع الى قانون عادل يُوصل الجميع الى الندوة البرلمانية، ولاسيما أننا نتضور من ألم الاستئثار في القرار في كل الدوائر الانتخابية، ونرى أن القانون النسبي سيُشكل انعطافة كبيرة لإيصال بعض المكونات التي لها دور كبير وفاعل على المستوى الوطني العام وعلى مستوى الدائرة الشيعية بشكل خاص”.

وتابع:” لقد استعرضنا إمكانية العمل على إيجاد مناخ من المشاركة الواسعة بعيداً عن التفاصيل اللاحقة، ولكن نريد أن نقول ان هناك مساحة قريبة في القانون النسبي يُمكن أن نوصل من خلالها بعض الأصوات المستقلة من البقاع الى الجنوب وجبيل وبعبدا وفي كل الأماكن التي يُمكن أن يكون للصوت الشيعي المستقل حضور، اذ يجب بلورته وجمع ما أمكن من الكوادر الشيعية الفاعلة ذات الوزن والحضور لكي نتمكن من التواصل مع كل الأفرقاء السياسيين في لبنان، ونحن لسنا منغلقين على أحد، لقد بدأنا مع القوات اللبنانية وسنتواصل مع كل المكونات على الساحتين المسيحية والإسلامية”.

وعمّا اذا كان يؤيد قانون الـ15 دائرة مع النسبية، أجاب الجوهري:”لم يكن أفضل ما كان ولكن بإمكان هذا القانون أن يفتح كوة في هذا الجدار الذي كان مغلقاً وسدّاً أمام وصول أصوات أخرى، فالنسبية تُمكّن الجميع من التواجد والحضور ونترقب أن يكون هذا القانون قادراً على إيصال مرشحين مستقلين لديهم رؤية وطنية وعربية وتطلع لبناء لبنان أفضل مما هو عليه الحال”.

وعن تأثير هذا القانون داخل الطائفة الشيعية، قال الجوهري:” أنا أتوقع ذلك باعتبار أن الطائفة الشيعية حيوية وهناك اتجاهات متعددة تحت سقف الالتزام بالمصالح الوطنية وبمصالح الطائفة الشيعية، لذلك هناك أصوات كبيرة لا بل حالات في الوسط الشيعي نستطيع ان نراهن عليها ولكن ينبغي أن نستجمعها لتكوّن قوة مع بعض التحالفات يُمكنها التقدم نحو الأمام وأن يكون لديها خطابها ورؤيتها”.