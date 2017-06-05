صمويل كولت ( 1814- 1862) كان مخترعاً وصناعياً أميركياً من مدينة هارتفورد في ولاية كونيتيكت، قام بتأسيس شركة “كولت” لصناعة الأسلحة، ويعتبر كولت أول إنسان صمم “مسدس دوار” واستخدمه في العالم، خطوته هذه شكلت نقطة تحاول في تاريخ صناعة الأسلحة النارية.

في البداية عمل صمويل كولت في مصنع والده للغزل والنسيج، حيث تعلم مبادئ الصناعات الميكانيكية والأدوات اللازمة من أجل حياكة الثياب فامتلك أسس مبادئ عمل الآلات الميكانيكية. عام 1832 قام والده بتمويله لإنتاج بندقية ومسدس، وأول مسدس اكمل صنعه انفجر عندما تم اطلاق النار منه، في العام نفسه وظف كولت صانع سلاح، إسمه جون بيرسون، لمساعدته في صنع مسدسه.

عام 1835 كان كولت مستعداً لتقديم طلب الحصول على براءة اختراع لمسدسه الجديد، فسافر إلى المملكة المتحدة حيث تم إعطاؤه أول براءة اختراع، ورقمها 6909، وعند عودته إلى أميركا، قدم طلباً للحصول على براءة اختراع أميركية لـ”المسدس الدوار” وتم منحه براءة الاختراع في الـ25 من شباط عام 1836.

براءة اختراع مسدس كولت من الولايات المتحده جعلته محتكراً لصناعة المسدسات حتى عام 1857، فهو يعتبر صاحب أول مسدس عملي وأول سلاح ناري يطلق النار بشكل متكرر. المسدس أصبح إرثاً صناعياً وثقافياً، وساهم في تطوير تكنولوجيا الحرب وصناعة المسدسات.

اول عقد تجاري كبير لمسدسات كولت، كان عام 1847عندما طلب تكساس رينجرز 1000 مسدس أثناء الحرب الأميركية مع المكسيك. وخلال الحرب الأهلية الأميركية، قام كولت بتزويد الشمال والجنوب بالأسلحة النارية. عام 1859 فكر كولت ببناء مصنع أسلحة في الجنوب وفي أواخر عام 1861 تم بيع 2000 مسدس لوكيل الكونفدرالية جون فورسيث.

كان كولت أول مُصنع أميركي استخدم الفن كأداة للتسويق، عندما وظف شركة كاتلين لعرض اسلحة كولت بشكل بارز في لوحاته، حيث تم منحه الكثير من العقود الحكومية بعدما قام بصنع مسدسات مزخرفه ومنقوشه ذات قبضة غريبة مثل ناب الفيل واللؤلؤ، كهدايا للمسؤلين الحكوميين.

مسدس منقوش ومرصع بالذهب هدية السلطان التركي عبدالمجيد الأول

خلال رحلته إلى القسطنطينية قام بإعطاء سلطان الدولة العثمانية عبد المجيد الأول، مسدساً منقوشاً ومرصعاً بالذهب، صُنّع خصيصاً له، حيث أخبره بإن الروس كانوا يشترون مسدساته، ما دفع بالاتراك الى طلب 5000 مسدس، لكنه لم يخبر السلطان بإنه استخدم نفس التكتيك مع الروس كي يقوموا بطلب مسدسات منه.

مات صمويل كولت في 10 كانون الثاني عام 1862 على ثروة تقدر قيمتها بحوالى 15 مليون دولار حيث تشير التقديرات الى أنه في السنوات الـ25 الأولى من التصنيع، قامت شركة “كولت” بإنتاج أكثر من 400 ألف مسدس، وقبل وفاته قام بالختم على سبطانة كل مسدس “العقيد صمويل كولت ـ نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية”.