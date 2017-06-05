قاطيشا: البحث حول تفاصيل القانون سينال حصته من الأخذ والرد

أشار مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا الى أنه لو تمّ التوافق على التفاصيل لكان أعلن القانون، معتبراً أن البحث حول هذه التفاصيل سينال حصّته من الأخذ والردّ لكن المسألة لن تطول إذا كانت النوايا طيّبة.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، لفت قاطيشا الى أن كل الأطراف بحاجة الى هذا الإتفاق بدءاً من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى رئاسة مجلس النواب وصولاً الى الشعب الذي يمارس ضغوطه، بالإضافة الى الدول التي تتعاطى بالشأن اللبناني، معتبراً أنه في نهاية المطاف سيصل اللبنانيون الى إتفاق معيّن، وهذا ما سيصبّ في صالح التمثيل الصحيح.

ورداً على سؤال، أوضح قاطيشا أن القانون المتوافق عليه لن يكون مثالياً مئة بالمئة، لكن يريح كل الأطراف.

على صعيد آخر، استبعد أن يكون للأزمة الناشئة بين قطر ودول الخليج التأثير الكبير على الساحة اللبنانية، على اعتبار أن ليس هناك فريق لبناني مرتبط بشكل استراتيجي بالدوحة.