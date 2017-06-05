شبيب أحال الى القضاء محاضر ضبط لحوم غير مدموغة ومستثمري مواقف للعموم

أحال محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، الى القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الناظر بقضايا المخالفات الإدارية، محاضر ضبط تم تنظيمها من قبل مصلحتي المسالخ والمؤسسات المصنفة في بلدية بيروت، في حق عدد من المخالفين في مدينة بيروت وهم على الشكل التالي:

– محضر ضبط رقم 290 في حق مستثمر ملحمة، كائنة في منطقة رأس بيروت العقارية – شارع السادات، لعرضه لحوما غير مدموغة بختم مصلحة المسالخ في بلدية بيروت.

– محضرا ضبط رقم: 744-747 منظم في حق مستثمر موقف سيارات للعموم في منطقة الأشرفية شارع سامي الصلح من دون ترخيص.

– محاضر ضبط رقم: 748-1117-1122-1124-1125، منظمة في حق مستثمري مواقف سيارات للعموم في منطقة رأس بيروت العقارية شارع الحمراء وشارع المقدسي ومتفرعاتها تعمل من دون ترخيص وغير متقيدة بالتعرفة الرسمية.

– محضرا ضبط رقم: 676-701 منظم في حق شركتي ركن سيارات في منقطة وسط بيروت – شارعي ويغان وفوش ومتفرعاتها، تعملان خلافا للقرار المشترك رقم 1536/2011، ولقراري الترخيص ذات الصلة المعطى لكل منهما.