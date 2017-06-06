الجزائر تدعو دول الخليج الى الحوار واحترام مبدأ حسن الجوار

دعت الجزائر اليوم دول الخليج إلى الحوار كوسيلة وحيدة لتسوية الخلافات بينها، بعدما قامت دول خليجية ومصر بقطع علاقاتها مع الدوحة لاتهامها بدعم الارهاب، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وأضافت:”مع دعوتها كل الدول المعنية الى تبني الحوار كوسيلة وحيدة لحل خلافاتها التي يمكن ان تطرأ بشكل طبيعي في العلاقات بين الدول، فإن الجزائر تدعو في كل الظروف إلى احترام مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها”.

وأكدت أن الجزائر تبقى واثقة ان الصعوبات الحالية ما هي إلا ظرفية وان الحكمة والتعقل سيتغلبان في الاخير بالنظر الى الرهانات الكبيرة التي تواجه الشعوب العربية وعلى رأسها الإرهاب.