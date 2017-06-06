توقيف مروّج مخدرات في الفنار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه ضمن إطار ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي المخدرات بهدف الحد من انتشار هذه الآفة، لافتة إلى أنه نتيجة للاستقصاءات المكثفة وعمليات الرصد التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكنت بتاريخ 4/6/2017 من توقيف أحد المروجين في محلة الفنار – الزعيترية، على متن سيارة من نوع نيسان لون أسود، وهو اللبناني إ. ز. (1996) وضبط داخل السيارة كمية من المخدرات، موضبة داخل أكياس نايلون صغيرة معدة للترويج، وهي عبارة عن 76 كيسا من مادة السيلفيا و17قمقما بلاستيكيا يحتوي كل منها على نصف غرام من مادة الكوكايين و15 مظروفا يحتوي كل منها على نصف غرام كوكايين و100غ. من مادة حشيشة الكيف.

وأضافت:”اودع والمضبوطات القطعة المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص”.