“هذا من أجل سوريا”… هجوم على كاتدرائية نوتردام في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسية جيرارد كولومب، الثلثاء، أن منفذ هجوم كاتدرائية نوتردام صرخ “هذا لأجل سوريا”. وصرّح كولومب للصحافيين أثناء تفقده المكان أنّ “المهاجم هتف هذا من أجل سوريا ويبدو أنه نفّذ هجومه بمفرده”.

وتابع “منفذ الهجوم قدم نفسه على أنه طالب جزائري، وكان يحمل بطاقة علينا التحقق من صحتها ومطرقة وسكاكين المطبخ”.

وذكر مصدر قريب من التحقيق أن المهاجم أعلن أنه من “جنود داعش”.