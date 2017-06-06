الشرطة الاسترالية:احتجاز الرهينة في ملبورن كان هجوما ارهابيا

أعلنت الشرطة الاسترالية صباح الثلثاء أنها تتعامل مع ما شهدته مدينة ملبورن الإثنين من مقتل رجل واحتجاز امرأة رهينة على ايدي مسلح قتلته الشرطة لاحقا على انه عمل ارهابي، وذلك بعدما تبنى “داعش” هذه العملية.

وقال قائد شرطة ولاية فكتوريا في الجنوب غراهام اشتون إنه يتمّ التعامل مع هذا الامر كعمل ارهابي نفذه مسلح يدعى يعقوب خيري (29 عاما) ارداه عناصر الشرطة قتيلا بعدما بادر الى اطلاق النار عليهم لدى خروجه من النزل حيث كان يحتجز رهينته.

وأكدت الناطقة باسم”وكالة اعماق” أنّ التنظيم تبنى الهجوم، مؤكدا أن منفذ هجوم ملبورن في استراليا هو جندي لـ”داعش” ونفذ الهجوم استجابة لنداء استهداف رعايا دول التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق.

وكانت الشرطة الأسترالية اطلقت النار الإثنين على رجل خطف امرأة واتخذها رهينة في نزل في ضاحية ملبورن فقتلته، ولدى تفتيشها المبنى عثرت على جثة رجل آخر تبين انه استرالي من اصول صينية قضى نتيجة اصابته بالرصاص.