بلدية بعبدا اللويزه تردّ: لم نصدر رخصة البناء على العقار 4385

ردت بلدية بعبدا اللويزه على ما “ورد في البند 21 من جدول أعمال مجلس الوزراء الخاص الجلسة المنوي عقدها في 7/6/2017 ما حرفيته: “مشروع مرسوم يرمي إلى إستثناء العقار رقم 4385 من منطقة الحازمية العقارية – بعبدا من أحكام المادة الثالثة من المرسوم 7930 تاريخ30/3/2012″، عبر بيان نص على الآتي:

يهم رئيس البلدية أن يوضح الآتي:

أولاً: لا وجود لما يسمى منطقة الحازمية العقارية – بعبدا بل منطقة بعبدا العقارية.

ثانياً: إن الرخصة المعطاة للبناء القائم على العقار4385 بعبدا صادرة عن غير ذي صفة كونها غير صادرة عن بلدية بعبدا – اللويزه التي يقع العقار المذكور ضمن نطاقها البلدي. كما أن البلدية تحتفظ بكامل حقوقها لجهة إتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بحق مصدر الرخصة.

ثالثاً: إن المنطقة التي شملها المرسوم رقم 7930 تاريخ 30/3/2012 تعود إلى نطاق بلدية بعبدا – اللويزه حصراً ، علماً بأنه لا وجود لما يطلق عليه تسمية “نطاق بلدية الحازمية”.