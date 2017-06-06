بري: محاولات البعض تعديل ما إتُفق عليه “مش رح تمشي”

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه “لا توجد أي مشكلة على قانون الإنتخاب الذي تمّ التوافق السياسي عليه بالكامل، وعلى كل تفاصيله، وبالتالي التفاهم عليه من أحسن ما يكون، ولكن هناك محاولات لإيجاد قوانين جديدة الى جانب هذا القانون وكذلك ايجاد مواقف وتعديلات لا علاقة لها بالقانون وهذه مسألة “مش رح تمشي”.

أضاف بري- كما نقل زواره لصحيفة “الجمهورية“: “هناك فرصة يجب الّا نضيعها، وارى انه لم يعد هناك ما يوجب تضييع الوقت، وبالتالي لا أحد يعتقد انه سيكون هناك تنازل اكثر من الذي قدّمناه، لقد سبق ووافَقنا على قانون هم أعدّوه، فماذا بعد؟ لا نقبل باختراع قوانين جديدة، هيك ما بيمشي الحال”.

كما نقل زوار عين التينة أمس لصحيفة “المستقبل“، أنّ رئيس مجلس النواب أبلغ المعنيين خلال الساعات الأخيرة رفضه المطلق للملاحق التي يُطالب “التيار الوطني الحر” بضمّها إلى مشروع القانون الإنتخابي ، معتبراً أنها تشكل مساً وتعديلاً جوهرياً باتفاق الطائف لا مجال ولا داعي له في الوقت الحاضر، ربطاً بكون بري يرى أنّ الضمانات المُطالب بها في هذه الملاحق إنما هي مؤمنة ومحصّنة من خلال التوافق الرئاسي الذي حصل إزاء قانون النسبية، مشدداً في هذا السياق على أنه متمسك بالاتفاق الذي حصل خلال إفطار بعبدا “ولن يقبل بأي تعديل عما اتفق عليه مهما كان الثمن”.