دريان استقبل وفدا من الجماعة مهنئا برمضان

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى، وفدا من “الجماعة الإسلامية” برئاسة الأمين العام عزام الأيوبي.

بعد اللقاء، تحدث باسم الوفد النائب عماد الحوت، فقال: “زيارة سماحته اليوم هي للتهنئة بشهر رمضان المبارك، ولتسليمه وثيقة “رؤية وطن” التي صدرت عن المؤتمر الأخير ل”الجماعة الإسلامية”، وشكره على المشاركة في الجلسة الافتتاحية”.

اضاف: “كانت مناسبة أيضا تداولنا فيها بالشأن العام، وكانت الرؤية مشتركة في ما يتعلق بقانون الانتخابات، وضرورة الوصول إلى هذا القانون، وأهمية أن تكون النقاشات هادئة بعيدا عن المزايدات الإعلامية والتصعيد، حتى نستطيع ان نطمئن اللبنانيين بقانون جديد”.

واعلن “ان هاجس الواقع المعيشي والاجتماعي الضاغط على جميع اللبنانيين كان حاضرا في الاجتماع، وكان هناك كلام واضح عن ضرورة تفعيل الحكومة لدورها في هذا الاطار، وليس الانتظار لإقرار قانون الانتخابات”، مشيرا الى “واقع الكهرباء والبطالة والأزمة الاقتصادية الضاغطة جدا على اللبنانيين”، مؤكدا انه “ينبغي أن تتفاعل الحكومة مع هذه الأمور”.

وردا على سؤال عن الاتفاق على قانون النسبية، قال: “الواضح في كل الاتصالات اننا اذا ذهبنا إلى قانون النسبية نحن بحاجة على الأقل لستة اشهر، وبالتالي نتجاوز هذه السنة، فأما يكون في آخر العام، او في بداية العام المقبل إن شاء الله”.

سئل: هل تم الاتفاق على النسبية نهائيا؟

أجاب:”تم الاتفاق على المبدأ وباقي النقاش في التفاصيل، والشيطان يكمن في التفاصيل، وان كنا في شهر رمضان تصفد الشياطين فيه، ولكن شياطين الإنس يبدو اقوى من هذا التصفيد”.