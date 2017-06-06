التمديد تقني وليس سياسي… عدوان: إما القانون وإما القانون

أشار نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” جورج عدوان الى انه عندما ننتهي من التفاصيل المتعلقة بقانون الإنتخاب، هناك عمل على صياغته.

وفي حديث لـ”الجديد”، لفت عدوان الى ان هذا القانون ليس مادة ومادتين إنما قانون يرتكز على إصلاحات، موضحاً ان هناك أمر لافت لا يتم التداول فيه وهي الإصلاحات التي سيؤمنها هذا القانون، معتبراً انها ورشة كبيرة بالتوازي مع النقاش وبعد تذليل العقبات الأخيرة سيحال الملف الى مجلس الوزراء في الأيام القادمة.

واعتبر عدوان ان يوم الجمعة أو السبت سيكون هناك جلسة لمجلس الوزراء، مشيراً الى ان الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي تحصر موضوع البحث بدرس القانون الجديد، مؤكداً عدوان “إما القانون وإما القانون”، نافياً الدخول في الفراغ أوالتمديد السياسي إنما التمديد التقني داخل القانون.

ولفت عدوان الى وجود مساحة مشتركة بين كل الأفرقاء والمطلوب منهم تقديم ما بوسعهم لحلحلة العقد.