سلسلة لقاءات للحريري في السراي

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اليوم في السراي الحكومي سفيرة كندا في لبنان ميشال كامرون وعرض معها الاوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما اجتمع الرئيس الحريري مع وزير المال علي حسن خليل والنائب بهية الحريري في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر وخصص الاجتماع لمناقشة عدد من القضايا الانمائية التي تخص مدينة صيدا.

ثم استقبل الرئيس الحريري وزير الاقتصاد رائد خوري في حضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العربية فادي العسلي وجرى عرض لعدد من المواضيع الاقتصادية الراهنة.

وعند الساعة الثالثة والنصف التقى الرئيس الحريري وفدا من تجمع رجال وسيدات الاعمال اللبنانيين في العالم برئاسة فؤاد زمكحل الذي قال اثر اللقاء: اجتمعنا اليوم مع دولة الرئيس الحريري وقد اثرنا معه ثلاثة مواضيع تهم رجال الاعمال اللبنانيين في العالم، اولا اكدنا له دعمنا الكامل للمشروع الانتخابي الموجود حاليا، لان الانتخابات من شانها ان تعيد لبنان الى الخارطة الديموقراطية عالميا ويهمنا ان تجري في اسرع وقت ممكن لتعيد الثقة الى المستثمر الداخلي والخارجي.

ثانيا اطلعنا دولة الرئيس على هدفنا كرجال اعمال لبنانيين في لبنان والعالم وهو ان ننشئ تجمع اقتصادي عالمي يكون له تأثير التجمعات الكبرى الأخرى في العالم ونتمكن من خلاله إيصال اللبنانيين المقيمين في الاغتراب الى اعلى المراكز السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ثالثا ما تطرقنا الى ما حدث امس وادى الى تغييرات كثيرة شهدتها الساحة الاقليمة وخاصة في الخليج ، والقلق الذي يساور رجال الاعمال واللبنانيين عموما من هذه الأحداث، ونحن نعتبر اننا قادرون على اجتياز هذه الازمة كما فعلنا في السابق.

كما استقبل الرئيس الحريري قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزيف فوتيل في حضور السفيرة الاميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد.

وكان الرئيس الحريري قد التقى مجموعة من طلاب East Wood International Scool.