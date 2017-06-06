الحريري يدفع لإقرار قانون الإنتخاب نهاية الأسبوع.. وإجتماع مفصلي مساء اليوم

يدفع رئيس الحكومة سعد الحريري ملف قانون الإنتخاب بكل ما أوتي من زخم توافقي نحو خواتيمه المنشودة، وهو يعتزم، بحسب ما كشفت مصادر معنية بمتابعة مستجدات الملف لصحيفة “المستقبل”، دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت) لإقرار مشروع قانون النسبية وإحالته إلى مجلس النواب بحلول يوم الإثنين المقبل.

وأفادت المصادر المعنية “المستقبل”، أنّ إجتماعاً “مفصلياً” من المُقرر أن يُعقد مساء اليوم بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، يحضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب جورج عدوان والمعاون السياسي للأمين العام لـ”حزب الله” حسين الخليل لبت المسائل التفصيلية العالقة في قانون الإنتخاب.

وأوضحت المصادر نفسها، أنّ النقاش يدور راهناً بين طرحين: الأول يُطالب بإعطاء الأولوية لإنجاز قانون النسبية وفق الدوائر الـ 15 المتفق عليها وفصل مسار القانون عما سواه من مسائل مُلحقة به كتثبيت المناصفة وتحديد مهلة لإقرار اللامركزية الإدارية وما إلى ذلك من أمور متصلة بنقل بعض المقاعد النيابية من منطقة إلى أخرى، وبين طرح آخر لا يزال متمسكاً بضرورة اقتران عملية إقرار القانون بملاحق تلحظ هذه المسائل.