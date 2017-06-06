كنعان: أقرينا الإشتراكات بالمؤسسات الدولية والتعويضات العائلية والضمان

لفت عضو تكتل “التغيير والإصلاح”، النائب ابراهيم كنعان، إلى أنّ “تأمين الوفر ممكن من خلال التحويلات والمساهمات، والمطلوب معرفة كيفيّة صرفها”، مشيراً إلى ” أنّنا أنهينا الجزء الأوّل من اعتمادات وزارة المال، وتوقّفنا عند دعم القروض الإستثمارية”، موضحاً أنّ “ببند الخدمات الإستهلاكيّة، هناك بدلات أتعاب تصل إلى 14 مليار ليرة سنويّاً، وطلبنا من وزارة المال تفصيلاً حولها، وأن يكون هناكسياسةللسنة المقبلة لإعادة تنظيم هذا الأمر، كي لا يكون هناك باب لأي هدر، ولتحديد الحاجة وفقاً للمتطلّبات”.

وكشف كنعان، بعد اجتماع لجنة المال، “أنّنا أقرينا المواد المتعلّقة بنفقات مختلفة، نفقات مالية، الإشتراكات في المؤسّسات الدوليّة والتعويضات العائلية والضمان الإجتماعي”، مركّزاً على أنّه “تبيّن أنّ هناك 11 مليار سنويّاً لتجهيزات المعلوماتية ومفروشات، وسينظر في هذا الموضوع لحصر الإنفاق بالضروري”، معلناً “أنّنا سنستمع غداً إلى ديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية ومجلس الإنماء والإعمار”، مشددّاً على أنّ “الهدف من الرقابة هو محاولة التشدّد بتحقيق أكبر قدر ممكن من التوفير”.