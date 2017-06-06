التحالف الدولي يوجّه ضربة جديدة لقوات حليفة لـ”جيش الأسد” قرب التنف

أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” بقيادة الولايات المتحدة عن توجيه ضربة جديدة لقوات حليفة لجيش النظام السوري قرب التنف ، في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية والأردنية.

وقال التحالف في بيان، ان المجموعة المستهدفة كانت مؤلفة “من أكثر من 60 مقاتلا”، مزودين “دبابة ومدفعية”، وكانت تشكل “تهديدا” لقوات التحالف الموجودة في التنف .

واوضح التحالف ان القوات المستهدفة كانت “متقدمة” في منطقة الـ 55 كيلومترا حول التنف ، والتي يعتبر اي توغل فيها “بمثابة خطر”. وتابع ان “التحالف لا يسعى الى قتال النظام السوري او القوات الموالية له لكنه مستعد للدفاع عن نفسه اذا رفضت قوات موالية للنظام مغادرة المنطقة” المذكورة.

ولفت بيان التحالف الى ان “تحذيرات عدة” تم توجيهها قبل القصف عبر الخط الهاتفي الخاص الذي اقامه التحالف مع روسيا من اجل تجنب اي حوادث في سوريا . واشار ان الى الضربة اسفرت عن تدمير “قطعتي مدفعية وأسلحة مضادة للطائرات”.

وكان التحالف شن ضربة اولى في المنطقة المذكورة في 18 أيار على هذه القوات، وفق “البنتاغون”.