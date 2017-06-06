مقتل فلسطيني برصاص الشرطة الإسرائيلية في كفر قاسم

قتل شاب فلسطيني في بلدة كفر قاسم الفلسطينية داخل الخط الأخضر في مواجهات بين شبان فلسطينيين و الشرطة الإسرائيلية .

وجرى خلال المواجهات إضرام النار بسيارة تابعة للشرطة الإسرائيلية ، ما أسفر عن اشتعالها بشكل كامل، في حين تحدثت تقارير أخرى عن إحراق 3 مركبات.

وتأتي المواجهات في ظل اتهامات أهالي كفر قاسم للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن أداء واجبها في مواجهة العنف الذي يضرب البلدة منذ بداية العام الجاري، ووضع حد للجرائم التي أودت بحياة 6 من أهالي المدينة منذ مطلع العام الجاري.