بالصور: Marketing Mania في الجامعة اللبنانية الكندية – LCU

احتفلت الجامعة اللبنانية الكندية – LCU بمهرجان التسويق Marketing Mania الثاني عشر تحت عنوان “ليالي السينما” Movie Night، برعاية معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري ممثلا بمستشاره الأستاذ ابراهيم سماحة وحضور رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممثلا بالدكتورة منى باشا، رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب أمين الجميّل ممثلا بالدكتور روي الأسمر، قائد الجيش العماد جوزف عون ممثلًا بالعقيد محمد الحاج، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ممثلا بالرائد نبيل غانم، مدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا ممثلا بالرائد ربيع الياس، قائد الشرطة القضائية العميد ناجي المصري ممثلا بالمقدم هادي صفير، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلا برئيس منطقة جبل لبنان والشمال الأستاذ ابراهيم الخوري، رئيس جمعية لابورا الأب طوني خضره وعدد من مدراء الجامعات والمدارس ورئيسة مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الكندية – LCU الدكتورة يولاند سالم والهيئة التعليمية والطلاب.

الحفل الذي تنظمه كلية إدراة الأعمال في الـ LCU تحوّل الى مهرجان سنوي لفنون التسويق والترويج في أعمال تطبيقية يضجّ بها حرم الجامعة في عينطورة طيلة يوم كامل، ويستضيف عادة أصحاب الإختصاص ويكرّمهم، لذا إختار الطلاب هذه السنة تكريم صنّاع السينما والدراما اللبنانية في تحيّة تقديرية لنضالهم من أجل إعلاء شأن الثقافة والفنون في لبنان، ومن بينهم الكاتب شكري أنيس فاخوري، المخرج سمير حبشي، الممثل كارلوس عازار، المخرج إيلي حبيب، الكوميدي والممثل ميشال ابو سليمان ونجم الكوميديا ماريو باسيل.

د. روني أبي نخله

استهل الحفل بكلمة ترحيب من رئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله شكر من خلالها الرعاية الرسمية لوزير الثقافة الدكتور غطاس خوري الذي أدخل دينامية متميزة للنشاطات الثقافية في لبنان ومما جاء في كلمته “مهرجان الـ Marketing Mania السنوي في الـ LCU يعود هذه السنة تحت عنوان Movie Night ليالي السينما ليثبت معه طلابنا الأحباء في كليّة إدارة الأعمال أنّ الإبداع والفن والفكر والنتاج الثقافي كلها لا يمكن أن تصل الى الناس وتحجز أماكنها في الذاكرة والتاريخ إلا بفضل إدارة رشيدة وسياسة ترويجيّة تسويقيّة خلّاقة.

وهنا نشكر معالي وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري، على رعايته الكريمة، هذا الرجل الآتي من عالم الطبّ والسياسة أثبت أنّه يعرف الوصفة السحرية للنجاح والريادة وبدأ يحقّق إنجازات ستكتب صفحات جديدة متألّقة للثقافة في لبنان من خلال إنجازات وزارته الكبيرة في مدّة زمنيّة صغيرة”.

وتابع أبي نخله ” نحتفل الليلة معا بطلابنا الذين حوّلوا أعمالهم التطبيقيّة في مادة التسويق الى عرس ثقافي وفني يعيدون من خلاله إحياء أفلام وأعمال خلَّدها تاريخ السينما ويكرّمون أخرى سجلت أرقاما قياسيّة على شبّاك التذاكر لميزاتها الفنيّة العاليّة والسياسة التسويقيّة الناجحة التي إعتمدت للترويج لها، وهذا علم بحدّ ذاته يتفوّق طلابنا في كليّة إدارة الأعمال بتطبيقه في سوق العمل”.

د. غطاس خوري

ثم كانت كلمة لممثل الوزير د. غطاس خوري الأستاذ إبراهيم سماحة شكر فيها إدارة الجامعة اللبنانية الكندية – LCU وطلابها على هذا النشاط الثقافي الذي يعزّز الحس الفني كما العلمي لدى الشباب الجامعي ويشكل إضافة على الدينامية الثقافية المستجدة في لبنان مع الدكتور خوري وفريق عمله.

بعدها أعلنت الأستاذة الجامعية غيلدا صفير أسماء المكرمين وأعلنت عن تكريم خاص للدفاع المدني الحاضر دائمًا لخدمة اللبنانيين ودعمهم حتى في السينما اللبنانية من خلال فيلم “ولعانة”. ثم كانت كلمات للمكرمين في المناسبة وتوزيع الدروع التذكارية لهم. ومن ثم انتقل الجميع الى معرض الطلاب للمشاركة في تقييم أعمالهم مع اللجنة الأكاديمية برئاسة عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور إيلي الخوري وأساتذة جامعيين من مختلف الكليات.

بعد إنتهاء حفل الإفتتاح تابعت فاعليات مهرجان الـ Marketing Mania مع سهرة فنية أحياها نجوم شباب عدة بينهم جورج فرح وجاد بطرس وزياد الأسمر وعماد حلو وروجار خوري وفرقة إيلي عبد الساتر Saharouna وزفّة العمر و Paradoomtak.