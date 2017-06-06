وزير في “اللقاء الديموقراطي”: هناك من هو مصرّ على “لعبة الأرانب”

قال أحد وزراء “اللقاء الديموقراطي”: “نستغرب طريقة التعاطي مع الشأن الإنتخابي ، هناك من هو مصرّ لأن يلعب مع الفرقاء السياسيين “لعبة الأرانب” التي بدل أن تفكّ العقد تعقّدها أكثر، بحيث كل يوم، لا بل في كل جلسة، يخرج أرنباً من كمّه.

واشار الوزير نفسه لصحيفة “الجمهورية”، إلى أن “هذا لا يؤشّر الى نيات إيجابية بالوصول الى قانون جديد، وانا سمعت شخصياً من مسؤول كبير انه يشتمّ رائحة مماطلة من بعض الأمكنة التي ما زالت تسعى للعودة الى قانون “الستين”.

أضاف: “أخشى من ان تكون لعبة الأرانب هذه تهدف الى تعطيل القانون، مُتسلّحة بالوقت الضاغط، وبالتالي الذهاب الى الفراغ”.